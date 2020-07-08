Тимур Сулейманов — о Николиче: у Сёмина футбол был более старинный

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал, что изменилось в команде после назначения тренера Марко Николича.
«После прихода Николича чувствуется повышенное внимание к молодым футболистам. Тренеры со мной стали много индивидуально разговаривать и дополнительно тренировать, подготавливать. Я этому очень рад, мне этого не хватало. Так что есть и внимание, и, иногда, общение с главным тренером.
Пока трудно сравнивать Сёмина и Николича. Если говорить о тренировках, то сейчас наш тренировочный план почти всегда игровой. Но это понятно, так как матчи идут каждые три-четыре дня. Что касается Юрия Палыча, у него была подготовка к жёсткому футболу, нужно было не бояться и идти в стыки.
Сейчас важна игра в атаку — все любят атакующий футбол. А у Юрия Палыча футбол был более старинный, более жёсткий. Но команда его понимала — не просто же так «Локомотив» не опускался ниже третьего места после чемпионского сезона. Юрий Палыч очень многое сделал для клуба», — приводит слова игрока «Матч ТВ».
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