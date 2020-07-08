Гвардиола: мы вылетим из Лиги чемпионов, если сыграем с «Реалом», как с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола предупредил подопечных в преддверии решающих матчей Кубка Англии и Лиги чемпионов. 5 июля «горожане» проиграли «Саутгемптону» во встрече 33-го тура английской Премьер-лиги (0:1).



«Как и на протяжении всего сезона, мы играем очень хорошо. Выполняем то, что задумывали, и футболисты включены в работу. Но после двух или трёх успешных сезонов мы находимся в точке, где команда порой допускает ошибки, хоть и не во всех матчах. Нам недостаёт голов и способности наказывать соперников. Если мы будем играть так, как умеем, и будем стабильны в обеих штрафных площадях, то у нас будет шанс пройти дальше в Кубке Англии и Лиге чемпионов. Но если всё будет так, как в Саутгемптоне и других матчах – с «Тоттенхэмом», «Норвичем», то мы вылетим, «Арсенал» выйдет в финал Кубка Англии, а «Реал» – в четвертьфинал Лиги чемпионов», — цитирует Гвардиолу Mirror.



Полуфинальный матч Кубка Англии «Арсенал» – «Манчестер Сити» состоится 18 июля. Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Реал» пройдёт 7 августа. В первом матче «горожане» выиграли со счётом 2:1.

Хосеп Гвардиола: поражение «Манчестер Сити» не означает, что нам нужны новые игроки