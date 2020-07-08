Источник: в «Локомотив» перейдёт 28-летний аргентинский вратарь

Аргентинский журналист Маркос Торрехон сообщил о предстоящем трансфере «Локомотива». По его словам, новичком «железнодорожников» должен стать аргентинский вратарь «Тальереса» Гидо Эррера.
«То, что Эррера покинет «Тальерес», – факт. Он будет играть в России. Его новой командой станет «Локомотив», — приводятся слова журналиста в «твиттере» Impacto Deportivo.
Эррера защищает цвета «Тальереса» с 2016 года, а до этого выступал за «Дефенсорес» и «Бельграно». В последнем розыгрыше чемпионата Аргентины 28-летний голкипер принял участие в 21 матче, в котором пропустил 25 мячей, а также получил 1 жёлтую и 1 красную карточку.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» планирует в предстоящее трансферное окно приобрести вратаря, который в ближайшей перспективе сможет заменить Маринато Гильерме.
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