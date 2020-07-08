Марио Балотелли кардинально сменил имидж

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли в своём «инстаграме» похвастал новой причёской.
29-летний итальянский футболист кардинально сменил имидж. Марио сделал себе косички на всю длину волос.
Видео доступно на «Чемпионате».
Ранее Балотелли долгое время ходил с таким пышным ирокезом:
Фото: «Инстаграм» Марио Балотелли
Балотелли в ходе своей карьеры защищал цвета «Интера», «Манчестер Сити», «Милана», «Ливерпуля», «Ниццы» и «Марселя», а в «Брешию» перешёл прошлым летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, в которых забил 5 голов.
Ранее сообщалось, что «Брешия» подаст в суд на Балотелли и его агента Мино Райолу, который обвинил клуб в дискриминации и заявил, что игроку не сделали ни одного теста на коронавирус, несмотря на требования лиги.
- 8 июля 2020
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