Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Нижний Новгород» заключил контракт с экс-игроком ЦСКА

«Нижний Новгород» заключил контракт с экс-игроком ЦСКА
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Выступающий в ФНЛ «Нижний Новгород» подписал воспитанника ЦСКА Артёма Попова, сообщает пресс-служба клуба в "Инстаграме".

Полузащитник является воспитанником московского ЦСКА, за главную команду красно-синих Попов сыграл в 2011 году. В сезоне-2016/2017 хавбек отыграл в РПЛ 25 матчей за «Томь».

Досрочно завершённый сезон ФНЛ Попов провёл в составе «Ротора». На его счету 21 матч и 3 результативные передачи.

«Артём — опытный футболист. Он был в системе таких клубов, как ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит», потом играл в «Томи» и «Оренбурге», а Роберту Евдокимову хорошо знаком по совместной работе в «Роторе». Попов может играть на позициях флангового защитника и полузащитника. Цепкий, быстрый, агрессивный футболист, который должен усилить нашу команду», — прокомментировал подписание нового игрока заместитель генерального директора по трансферной политике «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020