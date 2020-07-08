«Нижний Новгород» заключил контракт с экс-игроком ЦСКА

Выступающий в ФНЛ «Нижний Новгород» подписал воспитанника ЦСКА Артёма Попова, сообщает пресс-служба клуба в "Инстаграме".



Полузащитник является воспитанником московского ЦСКА, за главную команду красно-синих Попов сыграл в 2011 году. В сезоне-2016/2017 хавбек отыграл в РПЛ 25 матчей за «Томь».



Досрочно завершённый сезон ФНЛ Попов провёл в составе «Ротора». На его счету 21 матч и 3 результативные передачи.



«Артём — опытный футболист. Он был в системе таких клубов, как ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит», потом играл в «Томи» и «Оренбурге», а Роберту Евдокимову хорошо знаком по совместной работе в «Роторе». Попов может играть на позициях флангового защитника и полузащитника. Цепкий, быстрый, агрессивный футболист, который должен усилить нашу команду», — прокомментировал подписание нового игрока заместитель генерального директора по трансферной политике «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов.