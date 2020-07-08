Рафаэл Леау: мы бились за каждый мяч, это дало результат. Я точно останусь в «Милане»

Форвард «Милана» Рафаэл Леау прокомментировал победу в матче с «Ювентусом» (4:2) и отметил, что не собирается покидать итальянский клуб этим летом.
«Мы проигрывали со счётом 0:2, но у нас оставалось время, чтобы сделать своё дело. Мы заслуженно победили сегодня. Все мы бились за каждый мяч, и это дало результат. Впереди много матчей, мы должны продолжать в том же духе.
Ибрагимович постоянно помогает мне, даёт советы, говорит, что у меня достаточно таланта, чтобы быть на ведущих ролях в «Милане». На следующий сезон я точно останусь здесь», — приводит слова португальца Football Italia, ссылаясь на DAZN.
В текущем сезоне Серии А Рафаэл Леау провёл 25 матчей, забил пять голов и сделал результативную передачу. «Милан» после 31 тура итальянского чемпионата занимает пятое место.
- 8 июля 2020
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