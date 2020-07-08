Слуцкий: наша основная задача не натренировать что-то, а восстановиться к следующей игре

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке команды к матчу с «Краснодаром».

«Сейчас и ночью, и целый день держится высокая температура. Но наша основная задача больше не натренировать что-то, сколько восстановиться к следующей игре.



Из тех матчей, которые мы провели, сказать, чтобы мы где-то сильно проседали функционально, я не могу, но всё-таки игры накапливаются, и предположить состояние сегодня, наверное, не может ни один тренер ни одной команды. Что касается футболистов, которые у нас будут готовиться к матчу, очень мы надеемся на то, что Уремович сможет присоединиться.



«Краснодар» – один из лидеров нашего футбола, он укомплектован игроками очень высокого уровня и играет в сверхатакующий комбинационный футбол, поэтому будет тяжёлая игра», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.