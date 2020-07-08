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Правило пяти замен в футболе продолжит действовать в сезоне-2020/2021

Правило пяти замен в футболе продолжит действовать в сезоне-2020/2021
Футбол / Прочие турниры 0

Действие правила, позволяющего командам производить по пять замен за матч вместо трёх, будет продлено на весь следующий сезон, утверждает The Athletic.

В ближайшее время Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявит о соответствующем решении. При этом каждая лига будет самостоятельно решать, вводить правило у себя или нет.

Решение IFAB связано с тем, что пауза между окончанием нынешнего сезона и началом следующего будет меньше, чем в предыдущие годы, что может сказаться на состоянии здоровья футболистов. Правило пяти замен было введено в начале мая и изначально было придумано для турниров, которые должны были быть доиграны в этом году. Оно позволяло тренерским штабам команд снижать нагрузку на футболистов.

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