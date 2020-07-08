Прядкин поздравил «Зенит» с чемпионством

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин поздравил «Зенит» с досрочной победой в чемпионате по итогам сезона-2019/2020.

«Поздравляю болельщиков, руководство, игроков и тренерский штаб «Зенита» с завоеванием шестого чемпионства в Российской Премьер-Лиге!



«Зенит» выигрывает титул второй год подряд, и приятно видеть, как развивается команда. Защитить чемпионство всегда сложнее, но главному тренеру Сергею Семаку удалось мотивировать команду и раскрыть потенциал игроков. В этот непростой сезон, прервавшийся из-за пандемии коронавируса, «Зенит» не растерял преимущества, выступил стабильно и показал яркую игру.



Это чемпионство историческое по нескольким причинам. Во-первых, ещё никто не выигрывал золотые медали так рано – в 26-м туре. В матче с прямым конкурентом «Краснодаром» «Зенит» показал уверенную игру, встреча получилась по-настоящему чемпионской! Несмотря на поражение краснодарцев, хочу отметить, что матчи этих клубов получаются яркими, эмоциональными, привлекают зарубежную аудиторию – это противостояние уже воспринимается как новая классика российского футбола. Во-вторых, «Зенит» станет первым обладателем нашего нового трофея! Уверен, все чемпионы и болельщики оценят его красоту.



Хочу обратиться ко всем футбольным болельщикам: несмотря на определение чемпиона Тинькофф РПЛ, впереди ещё множество интересных матчей, борьба за еврокубковые места, полуфиналы и финал Олимп-Кубка России. Концовка сезона будет непредсказуемой и захватывающей», — приводит слова президента РПЛ телеграм-канал лиги.