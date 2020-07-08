«Боруссия» хочет продать Андре Шюррле. Его готовы отпустить всего за € 2 млн

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, в нынешнем сезоне выступавший на правах аренды за московский «Спартак», может покинуть команду в летнее трансферное окно.
Как сообщает wa.de со ссылкой на Bild, немецкий клуб хочет расстаться с 29-летним футболистом. Более того, ценник на Андре был значительно снижен, и сейчас приобрести его можно всего за € 2 млн.
Стремление «Боруссии» продать Шюррле в первую очередь связано с его зарплатой. Хавбек получает примерно € 7 млн в год и является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Уход Андре позволит «шмелям» значительно разгрузить зарплатную ведомость.
Шюррле перешёл в «Боруссию» в 2016 году из «Вольфсбурга» и впоследствии помимо «Спартака» выступал на правах аренды за «Фулхэм». Ранее немец защищал цвета «Челси», «Байера» и «Майнца».
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