«Спартак» выступил с заявлением по поводу видео Александра Селихова в поезде

Пресс-служба «Спартака» выступила с заявлением по поводу вратаря команды Александра Селихова.

«Информация о том, что Александр Селихов покинул расположение клуба и находится в Орле, не соответствует действительности. Он находится в расположении команды, ежедневно тренируется вместе с остальными игроками. Видео, опубликованное в инстаграме Александра, сделано не самим футболистом», – рассказали в пресс-службе «Спартака» корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Ранее в «инстаграме» футболиста появилось видео, в котором человек, не появляющийся в кадре, рассказывает, что у него украли обувь в плацкартном вагоне поезда.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Александр Селихов не провёл ни одного матча. Последний раз голкипер появлялся на поле в матче с ЦСКА (0:2) в сезоне-2018/2019. Тогда вратарь получил травму, а впоследствии перенёс операцию после рецидива травмы ахиллова сухожилия.



«Спартак» после 26 туров чемпионата России занимает седьмое место.