«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита» после слов о Дзюбе

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов направил письмо главе комитета по этике РФС Семёну Андрееву после высказывания генерального директора «Зенита» Александра Медведева.
После матча с «Краснодаром», в котором сине-бело-голубые обеспечили себе чемпионский титул, в Сети стало вирусным видео, на котором нападающие Артём Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования в раздевалке имитируют половой акт. Медведев позднее заявил, что «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче».
«Не считаю правильным вмешиваться в отношения игроков другой команды: они взрослые люди и имеют право выражать свои чувства, как считают нужным, но не публично. Позже генеральный директор «Зенита» А.И. Медведев заявил, что указанная сцена как-то связана с предстоящим полуфинальным матчем Кубка России. Данная аналогия является неуместной, за гранью адекватного чувства юмора. Подобные высказывания со стороны официального лица «Зенита» ставят под сомнение принцип взаимоуважения. В связи с этим прошу комиссию дать оценку высказыванию генерального директора «Зенита» с позиции морали и этики», — говорится в письме, которое оказалось в распоряжении «Чемпионата».
- 8 июля 2020
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