Абильдгор: такая жаркая погода — это не то, к чему я привык

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор поделился ожиданиями от встречи 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Конечно, такая жаркая погода — это не то, к чему я привык. Мы все в одинаковых условиях, и я не хочу жаловаться.



У «Краснодара» много сильных и быстрых футболистов, они хорошо пользуются свободным пространством. Нам нужно быть предельно внимательными. Предстоящая игра будет очень непростой, но мы уверены в своих силах и постараемся продолжить победную поступь и в ближайшем матче. Посмотрим, как сложится матч», — приводит слова полузащитника официальный сайт казанского клуба.

Матч «Рубин» — «Краснодар» пройдёт в четверг, 9 июля. Начало встречи — в 20:30 по московскому времени.