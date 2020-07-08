Абильдгор: такая жаркая погода — это не то, к чему я привык
Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор поделился ожиданиями от встречи 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
«Конечно, такая жаркая погода — это не то, к чему я привык. Мы все в одинаковых условиях, и я не хочу жаловаться.
У «Краснодара» много сильных и быстрых футболистов, они хорошо пользуются свободным пространством. Нам нужно быть предельно внимательными. Предстоящая игра будет очень непростой, но мы уверены в своих силах и постараемся продолжить победную поступь и в ближайшем матче. Посмотрим, как сложится матч», — приводит слова полузащитника официальный сайт казанского клуба.
Матч «Рубин» — «Краснодар» пройдёт в четверг, 9 июля. Начало встречи — в 20:30 по московскому времени.
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- 8 июля 2020
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