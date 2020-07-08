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«Люди юмора не понимают». Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака»

«Люди юмора не понимают». Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость о том, что «Спартак» пожаловался на него в Российский футбольный союз.

«А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательней. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы», — приводит слова Медведева Sport24.

Напомним, после матча с «Краснодаром», в котором сине-бело-голубые обеспечили себе чемпионский титул, в Сети стало вирусным видео, на котором нападающие Артём Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования в раздевалке имитируют половой акт. Медведев позднее заявил, что «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». Красно-белые ответили на слова гендиректора «Зенита» письмом главе комитета по этике РФС Семёну Андрееву.

«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита» после слов о Дзюбе
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