Баста: у СКА были разговоры, чтобы играть на «Ростов-Арене»
Владелец ростовского СКА Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, рассказал, что у команды был вариант играть на «Ростов-Арене», а также поделился планами клуба по поводу строительства своего стадиона.
«У нас были разговоры, чтобы играть на «Ростов-Арене». Стадион даже был готов идти навстречу, но на данный момент сумма аренды для нас высокая. У нас в планах движение вверх, и это обяжет нас выйти на этот стадион и сразиться с вечным соперником.
Наша цель – постройка своего стадиона. Не такого громадного. Главное, чтобы он был свой, крутой, компактный. Проект обсуждается. Это будет сделано 100%, у нас просто нет других вариантов», — приводит слова Басты пресс-служба ростовского СКА.
- 8 июля 2020
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