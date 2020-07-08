Баста: у СКА были разговоры, чтобы играть на «Ростов-Арене»

Владелец ростовского СКА Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, рассказал, что у команды был вариант играть на «Ростов-Арене», а также поделился планами клуба по поводу строительства своего стадиона.

«У нас были разговоры, чтобы играть на «Ростов-Арене». Стадион даже был готов идти навстречу, но на данный момент сумма аренды для нас высокая. У нас в планах движение вверх, и это обяжет нас выйти на этот стадион и сразиться с вечным соперником.



Наша цель – постройка своего стадиона. Не такого громадного. Главное, чтобы он был свой, крутой, компактный. Проект обсуждается. Это будет сделано 100%, у нас просто нет других вариантов», — приводит слова Басты пресс-служба ростовского СКА.