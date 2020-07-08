Василий Уткин — о причинах победы «Зенита»: бюджет в 18 млрд рублей. Всё

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о завоевании «Зенитом» второго подряд титула чемпиона России.
«Что главное в победе «Зенита»? Сегодня очень популярно говорить о тактических построениях, перестроениях, о переводах и дырах между линиями и так далее. Всё это имеет право на жизнь, всё это абсолютная правда. Тем более что эти разговоры сегодня делают футбол более понятным, а не более заумным, чем лет 15 назад.
Поговорим о причинах победы «Зенита». Бюджет – 18 млрд рублей. Всё. Причём, как ни странно, это говорит в большей степени об отсутствии таланта, я думаю. К чему приводит конкуренция? К тому, что таланты проявляются более остро. Да, у «Зенита» бюджет примерно тот же, что и в прошлые годы – но раньше таланта зенитовских менеджеров хватало для того, чтобы при этом не выигрывать чемпионат России. А сейчас таланты оскудели. Сейчас это уже не уронить», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.
- 8 июля 2020
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