Абрахам: приятно вновь набирать очки. Я надеюсь, мы продолжим в том же духе

Форвард «Челси» Тэмми Абрахам прокомментировал победу в матче с «Кристал Пэлас» (3:2).

«С «Кристал Пэлас» было тяжело играть в первом круге, поэтому мы знали, что и в гостях нас будут ждать трудности. Так что мы должны отдать должное нашим футболистам.



Мы знали, что должны победить в этой встрече. Результат против «Вест Хэма» поставил нас в тупик, но в последней игре (против «Уотфорда», 3:0. – Прим. «Чемпионата») мы сыграли хорошо. Мы знали, что в этой игре мы должны взять три очка.

Приятно вновь набирать очки, и, я надеюсь, мы продолжим в том же духе", — приводит слова игрока официальный сайт клуба.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Тэмми Абрахам провёл 30 матчей, забил 14 голов и сделал 5 результативных передач. «Челси» после 33 туров занимает 3-е место.