Федун — о фразе гендиректора «Зенита»: наши болельщики очень возмущены. Я их понимаю

Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему клуб решил обратиться в комитет по этике РФС после высказывания генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

«Знаю, наши болельщики очень возмущены этим высказыванием. Я их понимаю», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, после матча 26-го тура РПЛ с «Краснодаром», в котором сине-бело-голубые обеспечили себе чемпионский титул, в Сети стало вирусным видео, на котором нападающие Артём Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования в раздевалке имитируют половой акт. Медведев позднее заявил, что «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». Красно-белые ответили на слова гендиректора «Зенита» письмом главе комитета по этике РФС Семёну Андрееву.