Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Федун — о фразе гендиректора «Зенита»: наши болельщики очень возмущены. Я их понимаю

Федун — о фразе гендиректора «Зенита»: наши болельщики очень возмущены. Я их понимаю
Футбол / РПЛ 0

Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему клуб решил обратиться в комитет по этике РФС после высказывания генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

«Знаю, наши болельщики очень возмущены этим высказыванием. Я их понимаю», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, после матча 26-го тура РПЛ с «Краснодаром», в котором сине-бело-голубые обеспечили себе чемпионский титул, в Сети стало вирусным видео, на котором нападающие Артём Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования в раздевалке имитируют половой акт. Медведев позднее заявил, что «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». Красно-белые ответили на слова гендиректора «Зенита» письмом главе комитета по этике РФС Семёну Андрееву.

«Люди юмора не понимают». Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020