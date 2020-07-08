Федун — о фразе гендиректора «Зенита»: наши болельщики очень возмущены. Я их понимаю

Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему клуб решил обратиться в комитет по этике РФС после высказывания генерального директора «Зенита» Александра Медведева.
«Знаю, наши болельщики очень возмущены этим высказыванием. Я их понимаю», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, после матча 26-го тура РПЛ с «Краснодаром», в котором сине-бело-голубые обеспечили себе чемпионский титул, в Сети стало вирусным видео, на котором нападающие Артём Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования в раздевалке имитируют половой акт. Медведев позднее заявил, что «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». Красно-белые ответили на слова гендиректора «Зенита» письмом главе комитета по этике РФС Семёну Андрееву.
- 8 июля 2020
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