«Оренбург» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 8 июля, состоится матч «Оренбург» — ЦСКА. Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогать ему будут ассистенты Андрей Веретешкин и Дмитрий Жвакин (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).



Встреча команд в первом круге прошла 20 июля 2019 года в Москве и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:1.



«Оренбург», набрав 23 очка в 26 турах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (43) располагается на пятой строчке.

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