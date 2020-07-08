Вагнер Лав официально стал игроком «Кайрата»

Казахстанский «Кайрат» объявил о подписании контракта с бразильским форвардом Вагнером Лавом.



Сообщается, что контракт Вагнера рассчитан на шесть месяцев с возможностью продления.

«Вагнер Силва де Соуза наиболее известен нашим болельщикам по великолепным выступлениям в составе московского ЦСКА, с которым он выиграл Кубок УЕФА, а также завоевал ещё 13 титулов, среди которых три звания чемпиона России», — представила пресс-служба футболиста.



Ранее сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с бразильским клубом «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА. 23 июня форвард объявил о своём переходе в казахстанский «Кайрат».

Отметим, что за свою карьеру Вагнер Лав также выступал за «Палмейрас», «Фламенго», «Шаньдун Лунэн», «Коринтианс», «Монако», «Аланьяспор» и «Бешикташ».