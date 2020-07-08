Милевский — на вопрос, заболел ли он коронавирусом: всё под контролем

Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский ответил на вопрос в "Инстаграме", действительно ли он заболел коронавирусом.



Футболист выложил фотографию, на которой он занимается спортом дома. «На домашних», — подписал снимок Милевский, подразумевая домашние тренировки.

В комментариях у игрока спросили, серьёзна ли информация про коронавирус в «Динамо». Игрок ответил: «Всё под контролем».



Ранее сообщалось, что в брестском «Динамо» подтверждены заражения коронавирусом. По информации СМИ, в клубе было выявлено 16 заражённых коронавирусом, 11 из которых футболисты. Инфицированными оказались защитники Евгений Хачериди, Максим Витус и Кирилл Печенин, полузащитник Сергей Кривец, нападающие Всеволод Садовский, Артём Милевский, Михаил Гордейчук и Денис Лаптев, а также вратарь Сергей Игнатович и хавбеки Роман Юзепчук и Александр Нойок. Последние трое находятся в больнице.

Ближайший матч команды со «Слуцком» был перенесён.