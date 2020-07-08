«РБ Лейпциг» купил Хван Хи Чана у «Зальцбурга». Форвард взял бывший номер Вернера

Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Хван Хи Чан продолжит карьеру в «РБ Лейпциг», сообщает пресс-служба немецкого клуба.
24-летний южнокорейский футболист заключил с «быками» контракт, рассчитанный на пять лет – до лета 2025 года. Сумма трансфера не разглашается. За свою новую команду Хван Хи Чан будет выступать под номером 11, ранее принадлежавшим Тимо Вернеру. Отмечается, что форвард не поможет «РБ Лейпциг» в оставшихся матчах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, которые пройдут в Лиссабоне в августе.
Хван Хи Чан перешёл в «Ред Булл Зальцбург» с 2015 года, а впоследствии играл на правах аренды за «Лиферинг» и «Гамбург». В нынешнем розыгрыше австрийской Бундеслиги нападающий принял участие в 27 матчах, забил 11 голов (2 – с пенальти) и получил 1 жёлтую карточку.
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