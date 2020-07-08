«Спартак» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 8 июля, состоится матч «Спартак» — «Локомотив». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую платную видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Спартак» — «Локомотив» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Антон Аверьянов и Антон Кобзев (оба — Москва). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).
Встреча команд в первом круге прошла 27 октября 2019 года в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 3:0.
«Спартак», набрав 32 очка в 26 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (49) располагается на второй строчке.
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