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Глебов: покрашу бороду в жёлтый и синий, если забью гол до конца сезона

Глебов: покрашу бороду в жёлтый и синий, если забью гол до конца сезона
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, на что он готов пойти, если сумеет отличиться забитым мячом до конца текущего сезона.

«В матче с „Крыльями“ мы хорошо владели мячом, контролировали игру, но не получалось создавать моменты у ворот соперника. Плюс спорное удаление Ведерникова повлияло на ход матча. Впереди «Уфа» – серьёзный соперник и крепкая команда. Они на ходу: 5 очков в трёх играх.

Жара? Уже не обращаем внимания на погоду. Все в равных условиях. Я уже давно живу на юге России: три года в Махачкале, полтора года в Ростове. Привык к жаркому лету.

Моя борода? Использую специальный шампунь и масло. Конечно, в июле жарковато с такой бородой, но я решил, что буду отращивать до конца сезона, а дальше видно будет. Если забью, может быть, покрашу её наполовину в жёлтый, наполовину в синий», — приводит слова игрока пресс-служба ростовского клуба.

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