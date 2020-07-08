«Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 8 июля, состоится матч «Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча 34-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Помогать ему будут ассистенты Ричард Уэст и Энди Гарратт. Резервный рефери — Ли Мэйсон.



Встреча команд в первом круге прошла 30 ноября 2019 года в городе Ньюкасл-апон-Тайн и завершилась со счётом 2:2.



«Манчестер Сити», набрав 66 очка в 33 турах, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от уже гарантировавшего себе чемпионский титул «Ливерпуля» на 23 очка. «Ньюкасл» (43) располагается на 12-й строчке.

Гвардиола: мы вылетим из Лиги чемпионов, если сыграем с «Реалом», как с «Саутгемптоном»