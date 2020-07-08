Гецко: «Динамо» Киев просто разорвёт Полтаву ещё в первом тайме финала Кубка

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от финального матча Кубка Украины, в котором сыграют «Динамо» и «Ворскла».

«Для меня «Динамо» — это имя, элита, самое сильное, что у нас было со времён СССР. И сегодня «Динамо» превращается в то, что даже не хотелось бы верить. Потому меня настораживает, неужели «Динамо», которое выигрывало еврокубки, которое является клубом европейского уровня, может позволить себе уступить «Ворскле».



Никто не будет осуждать «Ворсклу», если она не обыграет «Динамо». Полтавчане выйдут на поле раскрепощёнными. А на «Динамо» давят сверху. Они должны, они обязаны победить. Их неправильно поймут, не признают, если они проиграют.



У меня есть два прогноза по счёту. Первый: Киев просто разорвёт Полтаву ещё в первом тайме. Второй — будет серия пенальти, и молодой вратарь «Ворсклы» Исенко опять сделает чудо, принеся полтавчанам титул», — приводит слова Гецко украинский Metaratings.