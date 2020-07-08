«Зенит» — «Сочи»: Кокорин начнёт матч с первых минут
«Зенит» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 8 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Состав «Зенита»: Кержаков, Смольников, Ракицкий, Осорио, Жирков, Сутормин, Мусаев, Барриос, Дзюба, Дриусси, Малком.
Запасные: Васютин, Караваев, Маммана, Прохин, Дуглас Сантос, Шатов, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Азмун, Ригони, Шамкин.
Состав «Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Заболотный, Кокорин.
Запасные: Заболотный, Новосельцев, Шакуро, Милютин, Колдунов, Лагатор, Боковой, Имбула, Нобоа, Карапетян.
«Зенит» — «Сочи»: прогноз и ставка на матч 27-го тура чемпионата России
- 8 июля 2020
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