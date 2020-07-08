«Оренбург» — ЦСКА: составы команд на матч 27-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Оренбурга» и московского ЦСКА назвали составы команд на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги.



"Оренбург": Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Кулишев, Липовой, Черных, Чуканов, Фамейе.



Запасные: Руденко, Криворучко, Хорошков, Бидловский, Шкофлек.



ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Магнуссон, Щенников, Дивеев, Марадишвили, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Чалов.



Запасные: Помазун, Тороп, Васин, Дзагоев, Котин, Кучаев, Бистрович, Бийол, Елеев, Карпов, Тикнизян.



Встреча состоится сегодня, 8 июля, в Оренбурге на стадионе «Газовик», начало — в 18:00 мск.



«Оренбург», набравший за 26 туров 23 очка, замыкает турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, ЦСКА, на счету которого 43 балла, располагается на пятой строчке.