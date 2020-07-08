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«Вест Хэм» может подписать двух игроков «Манчестер Юнайтед»

«Вест Хэм» может подписать двух игроков «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Сразу два футболиста «Манчестер Юнайтед» могут перейти в «Вест Хэм Юнайтед» в летнее трансферное окно, сообщает The Independent.

Речь идёт о защитнике Филе Джонсе и полузащитнике Джесси Лингарде. Вариант с приглашением игроков рассматривает главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес, знакомый с ними по работе в стане «красных дьяволов». Отмечается, что переходы будут возможны в том случае, если лондонская команда сохранит прописку в английской Премьер-лиге по итогам сезона.

Лингард является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и выступает за клуб с 2011 года. В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провёл 20 матчей в чемпионате Англии, в которых не отметился результативными действиями.

Джонс также защищает цвета манкунианцев с 2011 года, а до этого играл за «Блэкберн Роверс». В нынешнем розыгрыше АПЛ 28-летний футболист принял участие всего в двух встречах.

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