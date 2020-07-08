Йович ушёл на самоизоляцию из-за заражённого коронавирусом друга

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович самоизолировался, сообщает Football Espana со ссылкой на El Chiringuito.
Форвард ушёл на самоизоляцию из-за того, что тест его друга на коронавирус показал положительный результат. Результат теста Йовича — отрицательный, однако футболист не будет выходить из дома в ближайшее время в качестве меры предосторожности. В мадридском клубе согласны с таким решением.
В июне Йович, который восстанавливается после перелома ноги, устроил барбекю с друзьями, несмотря на действие карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
Йович перешёл в «Реал» летом прошлого года из «Айнтрахта» за € 60 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл 15 матчей в чемпионате Испании (4 – в основе), забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
- 8 июля 2020
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