Йович ушёл на самоизоляцию из-за заражённого коронавирусом друга

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович самоизолировался, сообщает Football Espana со ссылкой на El Chiringuito.

Форвард ушёл на самоизоляцию из-за того, что тест его друга на коронавирус показал положительный результат. Результат теста Йовича — отрицательный, однако футболист не будет выходить из дома в ближайшее время в качестве меры предосторожности. В мадридском клубе согласны с таким решением.

В июне Йович, который восстанавливается после перелома ноги, устроил барбекю с друзьями, несмотря на действие карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.



Йович перешёл в «Реал» летом прошлого года из «Айнтрахта» за € 60 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл 15 матчей в чемпионате Испании (4 – в основе), забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.