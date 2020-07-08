Защитник «Тоттенхэма» Дайер дисквалифицирован на четыре матча за стычку с фанатом

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение применить санкции в отношении защитника «Тоттенхэм Хотспур» Эрика Дайера, сообщается на официальном сайте организации.



В апреле FA признала неправомерным поведение Дайера после матча 1/8 финала Кубка Англии с «Норвич Сити» (1:1, 2:3 — по пенальти). Напомним, после окончания матча защитник пришёл на трибуну, чтобы разобраться с болельщиком, который во время игры якобы оскорблял Дайера и его младшего брата. Избежать потасовки помогло присутствие стюарда, не позволившего Дайеру подойти к фанату.



FA дисквалифицировала Дайера на четыре матча и оштрафовала футболиста на £ 40 тыс. (около € 45 тыс.). Помимо этого, защитнику было вынесено предупреждение о более серьёзном наказании в случае повторения ситуации.

FA обвинила защитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера в неправомерном поведении