Азар может пропустить матч с «Алавесом» из-за проблем с голеностопом
Участие нападающего «Реала» Эдена Азара в матче с «Алавесом» под вопросом, сообщает Cadena SER.
Игрок может пропустить встречу, которая запланирована на ближайшую пятницу. Бельгийский футболист по-прежнему испытывает проблемы с голеностопом.
Азар уже пропустил матчи с «Хетафе» (1:0) и «Атлетиком» (1:0). Сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не хочет рисковать здоровьем Азара.
В текущем сезоне Эден Азар принял участие в 19 матчах за мадридский «Реал» на всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 7 результативных передач.
Мадридский «Реал» набрал 77 очка в 34 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В тройку лидеров входят «Барселона» (73) и мадридский «Атлетико» (63).
Эден Азар не поможет «Реалу» в матче с «Атлетиком»
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