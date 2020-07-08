Азар может пропустить матч с «Алавесом» из-за проблем с голеностопом

Участие нападающего «Реала» Эдена Азара в матче с «Алавесом» под вопросом, сообщает Cadena SER.

Игрок может пропустить встречу, которая запланирована на ближайшую пятницу. Бельгийский футболист по-прежнему испытывает проблемы с голеностопом.

Азар уже пропустил матчи с «Хетафе» (1:0) и «Атлетиком» (1:0). Сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не хочет рисковать здоровьем Азара.



В текущем сезоне Эден Азар принял участие в 19 матчах за мадридский «Реал» на всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 7 результативных передач.



Мадридский «Реал» набрал 77 очка в 34 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В тройку лидеров входят «Барселона» (73) и мадридский «Атлетико» (63).