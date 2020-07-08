Губерниев: братцы, Заболотного точно ждёт «Ювентус»!

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о голе нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:0, идёт первый тайм).

«Братцы, Заболотного точно ждёт „Ювентус“! Парень творит чудеса в штрафной площадке соперника», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

На «Чемпионате» доступна платная прямая видеотрансляция встречи. Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Тихон Калугин и Денис Березнов (оба — Москва). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).



Встреча команд в первом круге чемпионата России прошла 21 июля 2019 года в Сочи и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.