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«Оренбург» — ЦСКА: Чалов забил во втором матче подряд

«Оренбург» — ЦСКА: Чалов забил во втором матче подряд
Футбол / РПЛ 0

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимает московский ЦСКА. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. К 35-й минуте встречи счёт в пользу «армейцев» — 1:0. На «Чемпионате» доступна платная прямая видеотрансляция встречи.

На 32-й минуте матча нападающий ЦСКА Фёдор Чалов открыл счёт, забив гол после передачи полузащитника «армейцев» Николы Влашича. В прошлом туре чемпионата России в матче с «Ахматом» Чалов забил впервые с ноября 2019 года.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогают ему ассистенты Андрей Веретешкин и Дмитрий Жвакин (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).

Встреча команд в первом круге прошла 20 июля 2019 года в Москве и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:1.

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