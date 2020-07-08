«Зенит» — «Сочи»: Малком сравнял счёт

Нападающий «Зенита» Малком сравнял счёт в матче с «Сочи». Счёт — 1:1, идёт первый тайм.

На 33-й минуте Малком разыграл короткую стеночку с Артёмом Дзюбой, получил обратный пас у радиуса штрафной, а в завершении бразилец ударом на исполнение отправил мяч в девятку.

На «Чемпионате» доступна платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогают ему ассистенты Тихон Калугин и Денис Березнов (оба — Москва). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).

Встреча команд в первом круге прошла 21 июля 2019 года в Сочи и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.



«Зенит», набрав 62 очка в 26 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и уже гарантировал себе чемпионский титул. «Сочи» (30) располагается на 11-й строчке.