Александр Мостовой: удивлён словами гендиректора «Зенита», такое непозволительно

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал высказывание генерального директора «Зенита» Александра Медведева о «Спартаке».
«Многие футболисты не думают о гендиректоре. Некоторые вообще его не знают, наверное. Негативный фон от поражения в матче с «Тамбовом». Негатив только из-за этого. Думаю, с «Локо» команда сыграет лучше. На такого соперника нельзя выходить расслабленными, как можно было сделать в прошлом матче. Да и «Локомотив» не даст расслабиться, им самим нужны очки. Сегодня никто не расстроится ничейному результату.
Что касается слов Медведева, то удивлён таким словам гендиректора «Зенита». Думаю, он сам себе удивлён. Такое непозволительно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, после матча 26-го тура РПЛ с «Краснодаром», в котором сине-бело-голубые обеспечили себе чемпионский титул, в Сети стало вирусным видео, на котором нападающие Артём Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования в раздевалке имитируют половой акт. Медведев позднее заявил, что «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче».
- 8 июля 2020
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