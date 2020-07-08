Игонин: слова Медведева? Это была шутка из-за желания защитить игроков

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал слова генерального директора петербургского клуба Александра Медведева о поведении нападающих команды Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна, которые имитировали половой акт в раздевалке во время празднования чемпионства.

«Надо понять Медведева, ему приходится, если можно так выразиться, «убирать» за футболистами. Желание защитить своих игроков сыграло злую шутку. Но, как правило, нужно всё доказывать на футбольном поле. Так было всегда. Надо всем успокоиться и понять, что мы имеем дело с футболистами, всё это надо пропускать через некий фильтр. Будет гораздо проще. Конечно, это была шутка от Медведева. К примеру, ваши дети сделали какую-то глупость. Какие есть варианты? Отшутиться. Самый понятный и безобидный способ», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.