Фанаты «Зенита» поблагодарили Семака словами «Спасибо деду за победу»

Во время матча с «Сочи» (1:1, второй тайм) на электронной ленте «Газпром Арены» были показаны сообщения болельщиков «Зенита». Одно из них адресовали главному тренеру питерцев Сергею Семаку, сообщает «Матч ТВ».
В сообщении было написано: «Спасибо деду за победу».
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал завоевание чемпионства после победы над «Краснодаром» (4:2), сказав, что это один из самых счастливых дней в его жизни.
Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал чемпионом России. В золотом матче победу петербуржцам принесли дубль Сердара Азмуна, а также голы Артёма Дзюбы и Алексея Сутормина.
Клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По количеству чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).
- 8 июля 2020
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