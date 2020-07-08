Игорь Акинфеев вышел на третье место по количеству проведённых матчей в РПЛ
В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимает московский ЦСКА. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. К перерыву счёт в пользу «армейцев» — 1:0. На «Чемпионате» доступна платная прямая видеотрансляция встречи.
Этот матч стал 454-м в Российской Премьер-Лиге для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Таким образом, вратарь вышел на третье место по количеству проведённых встреч, обойдя бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова.
Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года. С 2004 по 2018 год он защищал цвета сборной России. Чтобы занять второе место в чемпионате России по количеству проведённых матчей, Игорю Акинфееву достаточно выйти на поле во всех трёх оставшихся матчах ЦСКА в текущем сезоне.
- 8 июля 2020
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