«Кайрат» опубликовал фото с первой тренировки Вагнера Лава

Казахстанский «Кайрат» на странице в «Инстаграме» выложил фото с командной тренировки.

«Первая тренировка Вагнера в составе жёлто-чёрных», — говорится в подписи к посту.

Сегодня, 8 июля, «Кайрат» официально объявил о подписании контракта с бразильским форвардом Вагнером Лавом. Ранее сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с бразильским клубом «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА. 23 июня форвард объявил о своём переходе в казахстанский «Кайрат».



Бразилец являлся свободным агентом, поэтому достался казахстанскому клубу бесплатно. Условия личного контракт игрока не разглашаются.



Вагнер Лав за свою карьеру выступал за «Палмейрас», ЦСКА, «Фламенго», «Шаньдун Лунэн», «Коринтианс», «Монако», «Аланьяспор» и «Бешикташ». За сборную Бразилии сыграл 20 матчей и забил четыре гола. Чемпион России и Бразилии, а также обладатель Кубка УЕФА.