«Спартак» — «Локомотив»: составы команд на матч 27-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Локомотива» на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги. На «Чемпионате» доступна прямая платная видеотрансляция встречи.



«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Гапонов, Айртон, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Голосов, Маркитесов, Бакалюк, Тиль, Шильцов, Соболев.

«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Куликов, Магкеев, Мариу, Эдер.

Запасные: Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Чёрный, Жемалетдинов, Рыбчинский, Тугарев, Мухин, Титков, Агеев, Сулейманов.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Антон Аверьянов и Антон Кобзев (оба — Москва). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).