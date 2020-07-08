«Спартак» — «Локомотив»: составы команд на матч 27-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Локомотива» на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги. На «Чемпионате» доступна прямая платная видеотрансляция встречи.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Гапонов, Айртон, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Голосов, Маркитесов, Бакалюк, Тиль, Шильцов, Соболев.
«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Куликов, Магкеев, Мариу, Эдер.
Запасные: Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Чёрный, Жемалетдинов, Рыбчинский, Тугарев, Мухин, Титков, Агеев, Сулейманов.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Антон Аверьянов и Антон Кобзев (оба — Москва). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).
- 8 июля 2020
-
19:39
-
19:37
-
19:32
-
19:24
-
19:23
-
19:18
-
19:10
-
19:09
-
18:53
-
18:51
-
18:38
-
18:37
-
18:35
-
18:32
-
18:26
-
18:20
-
18:05
-
17:55
-
17:40
-
17:34
-
17:31
-
17:20
-
17:19
-
17:16
-
17:00
-
17:00
-
16:59
-
16:54
-
16:49
-
16:44
-
16:21
-
15:53
-
15:39
-
15:30
-
15:20