«Ростов» — «Уфа»: стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Уфа».
«Ростов»: Песьяков, Хаджикадунич, Чернов, Осипенко, Мамаев, Ионов, Байрамян, Норманн, Попов, Зайнутдинов, Шомуродов.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Глебов, Черкес, Саплинов, Прошляков, Долгов.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Круговой, Табидзе, Алиев, Фомин, Голубев, Агаларов, Гиоргобиани.
Запасные: Шафинский, Терентьев, Йокич, Кротов, Безденежных, Емельянов, Фольмер, Урунов, Козлов, Бизяк.
- 8 июля 2020
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