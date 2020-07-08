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«Ростов» — «Уфа»: стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ

«Ростов» — «Уфа»: стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Уфа».

«Ростов»: Песьяков, Хаджикадунич, Чернов, Осипенко, Мамаев, Ионов, Байрамян, Норманн, Попов, Зайнутдинов, Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Глебов, Черкес, Саплинов, Прошляков, Долгов.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Круговой, Табидзе, Алиев, Фомин, Голубев, Агаларов, Гиоргобиани.

Запасные: Шафинский, Терентьев, Йокич, Кротов, Безденежных, Емельянов, Фольмер, Урунов, Козлов, Бизяк.

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