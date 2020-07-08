«Зенит» — «Сочи»: Азмун вывел хозяев вперёд в счёте

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун вывел хозяев вперёд в счёте в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Счёт 2:1, идёт второй тайм.

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Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогают ему ассистенты Тихон Калугин и Денис Березнов (оба — Москва). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).



Встреча команд в первом круге прошла 21 июля 2019 года в Сочи и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.



«Зенит», набрав 62 очка в 26 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и уже гарантировал себе чемпионский титул. «Сочи» (30) располагается на 11-й строчке.