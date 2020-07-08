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«Зенит» обыграл «Сочи» в матче РПЛ благодаря голам Малкома и Азмуна

«Зенит» обыграл «Сочи» в матче РПЛ благодаря голам Малкома и Азмуна
Футбол / РПЛ 0

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 5-й минуте матча счёт открыл нападающий «Сочи» Антон Заболотный. На 33-й минуте форвард «Зенита» Малком сравнял счёт. Во втором тайме, на 76-й минуте, нападающий Сердар Азмун вывел петербургскую команду вперёд и установил итоговый счёт.

Петербургский «Зенит» набрал 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Ранее петербуржцы досрочно обеспечили себе чемпионский титул. «Сочи» (30) — на 11-м месте. В тройку лидеров входят московские клубы «Локомотив» (49) и ЦСКА (46).

Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
08 июля 2020, среда. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Заболотный – 5'   1:1 Малком – 33'   2:1 Азмун – 76'
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