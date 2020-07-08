Авен — о перестановках в «Спартаке»: ничего нового, мы привыкли

Известный бизнесмен и болельщик московского «Спартака» Пётр Авен прокомментировал уход генерального директора московского клуба Томаса Цорна.

«Изменения в «Спартаке»? Ничего нового и неожиданного, мы уже привыкли. Пускай Леонид Арнольдович занимается. Всегда надо надеяться на лучшее. Ведь было хорошо, значит, может вернуться. Любому человеку надо давать время, чтобы построить команду. Каждый раз принимать хаотичные решения… Не даю Федуну советы, но надо давать время людям», — сказал Авен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

7 июля «Спартак» объявил об отставке Цорна, который работал в клубе с 2019 года. В настоящее время команда занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.