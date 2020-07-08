«Барселона» — «Эспаньол»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 8 июля, состоится матч «Барселона» — «Эспаньол». Встреча 35-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хосе мунуэра Монтерой. В бригаду войдут ассистенты Иньиго Рието Лопес де Серайн и Альфонсо Баэна Эспехо. Резервный рефери — Антонио Монтер Соланс.



В первом круге чемпионата Испании встреча команд завершилась вничью — 2:2.



«Барселона», набрав 73 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эспаньол» (24) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (77).



Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.