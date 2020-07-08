«Барселона» — «Эспаньол»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Сегодня, 8 июля, состоится матч «Барселона» — «Эспаньол». Встреча 35-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хосе мунуэра Монтерой. В бригаду войдут ассистенты Иньиго Рието Лопес де Серайн и Альфонсо Баэна Эспехо. Резервный рефери — Антонио Монтер Соланс.
В первом круге чемпионата Испании встреча команд завершилась вничью — 2:2.
«Барселона», набрав 73 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эспаньол» (24) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (77).
Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.
- 8 июля 2020
-
21:14
-
21:14
-
21:09
-
21:06
-
21:01
-
20:48
-
20:42
-
20:33
-
20:30
-
20:29
-
20:25
-
20:04
-
20:03
-
19:54
-
19:54
-
19:39
-
19:37
-
19:32
-
19:24
-
19:23
-
19:18
-
19:10
-
19:09
-
18:53
-
18:51
-
18:38
-
18:37
-
18:35
-
18:32
-
18:26
-
18:20
-
18:05
-
17:55
-
17:40
-
17:34
Партнерский контент