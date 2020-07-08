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Футболистам «Зенита» вручили золотые медали

Футболистам «Зенита» вручили золотые медали
Футбол / РПЛ 0

Игрокам петербургского «Зенита» после матча 27-го тура РПЛ с «Сочи» (2:1) вручили золотые медали. Команда досрочно завоевала чемпионство в прошлом туре, обыграв «Краснодар».

Фото опубликовано в «Твиттере» петербургского клуба.

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Петербургский «Зенит» набрал 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В 26-м туре «Зенит» защитил прошлогодний титул и шестой раз завоевал золотые медали чемпионата. По количеству чемпионских титулов «Зенит» догнал московский ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).

«Зенит» обыграл «Сочи» в матче РПЛ благодаря голам Малкома и Азмуна
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