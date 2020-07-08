Федун отказался комментировать отставку Цорна
Владелец «Спартака» Леонид Федун не стал комментировать отставку генерального директора московского клуба Томаса Цорна.
«Давайте о приятном. У нас сегодня здесь свадьба была красивая», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Вчера, 7 июля, «Спартак» объявил об уходе Томаса Цорна с поста генерального директора красно-белых. Специалист занимал этот пост с 2019 года.
«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 26 матчах московская команда одержала 9 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений. В эти минуты на стадионе «Открытие Арена» в Москве «Спартак» проводит матч 27-го тура чемпионата с «Локомотивом». К 18-й минуте счёт не открыт — 0:0.
- 8 июля 2020
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