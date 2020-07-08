Семак: думаю, в этом сезоне игроки «Зенита» были наголову сильнее соперников

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матче с «Сочи» (2:1) прокомментировал завоевание командой чемпионства.
«Думаю, это самый сложный год. Тяжелое, непростое, но абсолютно заслуженное чемпионство. Поздравляю наших ребят — они заслужили ваши овации, аплодисменты и золотые медали. Думаю, в этом сезоне они были наголову сильнее соперников. Низкий поклон и спасибо нашей команде. И спасибо вам за поддержку. С победой! «Зенит» — чемпион!» — сказал Семак на церемонии вручения золотых медалей.
В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде со счётом 4:2 обыграл «Краснодар». Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга защитил прошлогодний титул и в шестой раз завоевал золотые медали.
«Зенит» был основан 25 мая 1925 года. Чемпион России в 2007 и 2010 годах, а также в сезонах- 2011/2012, 2014/2015 и 2018/2019. В 1984 году — чемпион СССР.
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