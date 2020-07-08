«Спартак» — «Локомотив»: Понсе открыл счёт

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе забил гол в матче с «Локомотивом». Счёт — 1:0, идёт первый тайм.
На 38-й минуте спартаковцы провели атаку левым флангом, Айртон аккуратно навесил в штрафную, Понсе опередил Станислава Магкеева и головой переправил мяч в дальний угол ворот.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогают ему будут ассистенты Антон Аверьянов и Антон Кобзев (оба — Москва). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).
Встреча команд в первом круге прошла 27 октября 2019 года в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 3:0.
«Спартак», набрав 32 очка в 26 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (49) располагается на второй строчке.
- 8 июля 2020
-
21:14
-
21:14
-
21:09
-
21:06
-
21:01
-
20:48
-
20:42
-
20:33
-
20:30
-
20:29
-
20:25
-
20:04
-
20:03
-
19:54
-
19:54
-
19:39
-
19:37
-
19:32
-
19:24
-
19:23
-
19:18
-
19:10
-
19:09
-
18:53
-
18:51
-
18:38
-
18:37
-
18:35
-
18:32
-
18:26
-
18:20
-
18:05
-
17:55
-
17:40
-
17:34