«Спартак» — «Локомотив»: Понсе открыл счёт

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе забил гол в матче с «Локомотивом». Счёт — 1:0, идёт первый тайм.

На 38-й минуте спартаковцы провели атаку левым флангом, Айртон аккуратно навесил в штрафную, Понсе опередил Станислава Магкеева и головой переправил мяч в дальний угол ворот.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогают ему будут ассистенты Антон Аверьянов и Антон Кобзев (оба — Москва). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).



Встреча команд в первом круге прошла 27 октября 2019 года в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 3:0.



«Спартак», набрав 32 очка в 26 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (49) располагается на второй строчке.